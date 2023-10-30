Пулково подвело итоги весенне-летней навигации

Петербургский аэропорт Пулково объявил 30 октября о переходе на осенне-зимнюю навигацию и подвел итоги весенне-летней. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, специалисты провели комплексные работы по подготовке инфраструктуры к работе в условиях холодного сезона.

"Аэропорт подводит итоги весенне-летней навигации 2023 года. Свыше 102 тысяч рейсов аэропорт обслужил на прибытие и отправление за период с 26 марта по 28 октября", — поделился информацией Telegram-канал Пулково.

В летний период Пулково перешло на российское программное обеспечение и запустило проект "Поток", призванный на четверть сократить время предполетного обслуживания пассажиров. На внутренних рейсах удалось на 60 % увеличить пропускную способность зоны проверки документов перед предполетным досмотром. Для уменьшения времени обслуживания самолетов в аэропорту заработали 12 мобильных бригад.

Кроме того, на территории терминала появились стойки для регистрации и киоски для печати посадочных талонов. Кроме того, был запущен сервис по выдаче детских колясок в зоне прилета. За время его существования им воспользовались 25 тысяч раз.

Ранее стало известно об увеличении количества рейсов из Пулково в китайский город Чэнду. Самолеты туда будут летать трижды в неделю.

В начале октября в Смольном сообщили, что по итогам девяти месяцев 2023 года Пулково сохранило второе место среди российских аэропортов по объему перевозок на внутренних рейсах.

Фото: ЗАКС.Ру