Лантратова предложила давать работникам пятидневный отпуск при рождении внуков

Работающим гражданам следует предоставлять пятидневный отпуск в случае рождения у них внуков, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Свое предложение депутат направила главе Минтруда Антону Котякову.

Как передает 21 ноября RT, Лантратова предложила внести поправки в существующий Трудовой кодекс. Депутат отметила, что законодательство разрешает родителям при рождении ребенка взять отпуск до пяти календарных дней. Подобную норму следует распространить также на дедушек и бабушек, считает она.

Около 20 % дедушек и бабушек занимаются своими внуками крайне часто, написала Лантратова со ссылкой на исследование Уральского федерального университета. Еще 20 % уделяют время внукам по выходным, а 32 % — реже одного раза в неделю.

"Прошу <...> рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек)", — говорится в обращении депутата. Также Лантратова попросила Котякова представить позицию министерства по этому вопросу.

Во вторник Лантратова объявила о намерении присоединиться к законопроекту о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола. Инициатива будет внесена в Госдуму после доработок, заявила она.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"