Проект об ограничении усыновления за рубеж доработают перед внесением в Госдуму

Законопроект о запрете усыновления российских детей в страны с разрешенной сменой пола доработают перед внесением в Госдуму, сообщила в беседе с ТАСС депутат Яна Лантратова. Парламентарий также заявила о намерении выступить соавтором инициативы.

"Сейчас необходимо очень тщательно проработать текст законопроекта. Важна концепция — мы должны отдавать детей в семьи, только когда можем проследить и убедиться в том, что они там будут в безопасности", — поделилась соображениями Лантратова. При этом она заострила внимание на необходимости того, чтобы усыновленных детей воспитывали "в традиционной семье, где есть мама и папа".

Парламентарий посетовала на то, что при пересечении границы ребенок выходит из-под российской юрисдикции и отечественные органы власти не могут оказывать ему помощь. "Вот это и беспокоит", — высказалась она.

Накануне глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего запрет на усыновление детей из России в страны с разрешенным трансгендерным переходом. Речь идет как о смене пола в документах, так и о медицинском вмешательстве, следовало из его слов.

В самой России смена пола без медицинских показаний запрещена. Закон об этом подписал в конце июля президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру