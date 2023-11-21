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Новости 18:21

Адвокат Милонова ходатайствовал в Кировском суде о закрытии процесса

фото ЗакС политика Адвокат Милонова ходатайствовал в Кировском суде о закрытии процесса

Кировский районный суд Петербурга 21 ноября провел предварительное заседание по иску донбасской активистки ЛДПР Ирины Воскобойниковой против депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия"). Само заседание прошло как без истца, так и без ответчика.

Воскобойникова намерена отстоять в суде свои честь и достоинство после конфликта с Милоновым, произошедшим минувшим летом. Как сообщалось, единоросс пришел в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал, высказав недовольство предполагаемыми действиями оппонентки. Спустя месяц после инцидента активистка обратилась в суд.

Вместо Милонова и Воскобойниковой в суд пришли представляющие их адвокаты. Представитель единоросса ходатайствовал о закрытие процесса, ссылаясь на некие секретные сведения, которые могут быть озвучены во время рассмотрения дела, передает "Коммерсантъ". "Те свидетели, которых мы полагаем вызвать, и документы, которые будем озвучивать, они будут представлять либо государственную, либо военную тайну", — настаивал защитник, апеллируя к тому, что конфликт случился "вблизи зоны боевых действий".

По сообщению MR7, среди аргументов адвоката Милонова в пользу закрытия процесса упоминалась предполагаемая необходимость обследования здоровья Воскобойниковой. "То есть дело будет связано с медицинской тайной", — утверждал он.

Суд не счел подобные доводы достаточными, после чего юрист обратился ко второму аргументу.

Адвокат истца Ирина Баханович, в свою очередь, не видит оснований для закрытия процесса. По ее словам, Милонов не имел права инспектировать отделение ЛДПР.

Суд примет решение по ходатайству о закрытии процесса на следующем заседании, намеченном на 30 января.

Милонов во вторник поведал о том, что провел "Разговоры о важном" в петербургской школе № 503. В беседе со школьниками он рассуждал о патриотизме, проведенной встречей депутат остался доволен.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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