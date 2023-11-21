Милонов выступил на "Разговорах о важном" в петербургской школе

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") выступил перед петербургскими школьниками в рамках проекта "Разговоры о важном". Занятие прошло в одном из классов школы № 503 в Кировском районе города.

"Поделился своими мыслями о том, что значит быть патриотом, как важно знать историю своей страны, и как важно сохранять нравственные ценности", — поведал парламентарий в своем Telegram-канале.

Милонов сообщил, что получил "много интересных вопросов" от аудитории. Участники встречи обсудили возможность внесения каждым из них своей лепты в развитие и процветание страны, добавил он.

По собственной оценке Милонова, встреча с ним стала "отличной возможностью для молодого поколения узнать больше о важности патриотизма и гордости за свою страну".

На прошлой неделе Милонов предложил организовать горячую линию для релокантов и поделился мнением об оптимальном количестве детей в семье.

В начале ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости включить в "Разговоры о важном" рассказ о выставке "Россия" в Москве. При этом министр пошел в своих планах дальше и заявил, что "достижения, которые сегодня представлены на международной выставке "Россия", лягут в том числе в обновленный учебник обществознания".

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова