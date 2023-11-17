Милонов предложил организовать горячую линию для релокантов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением организовать горячую линию и чат-боты для уехавших из России граждан, передает RT со ссылкой на документ. По мысли парламентария, это способствовало бы их возвращению в страну.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться домой", — попросил Колокольцева Милонов. Он уточнил, что реализация идеи могла бы поспособствовать распространению среди соотечественников "последней достоверной информации о механизме возвращения, работе пропускных и пограничных пунктов", а также позволила бы "развеять клеветническую информацию о положении реальных дел в России".

Кроме того, релоканты могли бы получить возможность попросить о содействии в возвращении в Россию.

В своем обращении депутат назвал заграницу "жестокой мачехой, издевающейся над россиянами". Он также выразил уверенность, что многие соотечественники покинули страну, руководствуясь "вражеской пропагандой, раздутой истерией" или же "мнимым чувством солидарности к определенным социальным кругам". Теперь же иллюзии многих якобы развеялись и они готовы вернуться, полагает Милонов.

В октябре на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об удаленном взыскании штрафов с релокантов. Сам Милонов на этой неделе призвал рэпера Моргенштерна* отправиться на СВО, если тот желает вернуться в Россию.

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Фото: ЗАКС.Ру