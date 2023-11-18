При создании семьи Милонов счел правильным не смотреть на демографические цифры

Депутат Госдумы Виталий Милонов на фоне различных инициатив, связанных с неблагоприятной демографической обстановке в стране, определил оптимальное число детей в семье. Политик подчеркнул, что выражает лишь частную точку зрения и никому ее не навязывает. Наиболее гармонично, в его представлении, развивается та семья, в которой детей "около пяти", о чем он судит на основании собственного опыта.

"Тогда и детям хорошо и нескучно, не сидят они одинокие и несчастные, не надоедают родителям, а родители не делают из них баловней, не пытаются в них реализовать нереализованные собственные желания. Не надо говорить про детей в контексте демографии", - произнес он на радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата, не стоит относиться к созданию будущих детей как к исполнению государственной просьбы. Основополагающее для него здесь - это желание родителей, исповедующих некие "ценности в обществе".

Коллега Милонова по нижней палате, справедливоросс Дмитрий Гусев ранее предложил увеличить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью.

Фото: ЗАКС.Ру