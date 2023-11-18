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При создании семьи Милонов счел правильным не смотреть на демографические цифры

фото ЗакС политика При создании семьи Милонов счел правильным не смотреть на демографические цифры

Депутат Госдумы Виталий Милонов на фоне различных инициатив, связанных с неблагоприятной демографической обстановке в стране, определил оптимальное число детей в семье. Политик подчеркнул, что выражает лишь частную точку зрения и никому ее не навязывает. Наиболее гармонично, в его представлении, развивается та семья, в которой детей "около пяти", о чем он судит на основании собственного опыта.

"Тогда и детям хорошо и нескучно, не сидят они одинокие и несчастные, не надоедают родителям, а родители не делают из них баловней, не пытаются в них реализовать нереализованные собственные желания. Не надо говорить про детей в контексте демографии", - произнес он на радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата, не стоит относиться к созданию будущих детей как к исполнению государственной просьбы. Основополагающее для него здесь - это желание родителей, исповедующих некие "ценности в обществе".

Коллега Милонова по нижней палате, справедливоросс Дмитрий Гусев ранее предложил увеличить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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