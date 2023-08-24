В РПЦ высказались против абортов в частных клиниках

В России следует ввести запрет на аборты в частных клиниках и запрет подобных процедур по полису ОМС без медицинских показаний, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, без этого переломить ситуацию с демографией попросту не удастся.

"Требуется ужесточение государственного контроля и последовательный вывод абортов из частной сферы — запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС", — заявил иерей в комментарии РИА "Новости".

Представитель РПЦ выразил мнение, что церковь всегда будет воспринимать аборт как детоубийство. Что касается демографической ситуации в России, то, по его мнению, "профилактические меры в значительной мере себя исчерпали". Также он заявил, что частные клиники якобы "обогащаются на прерывании беременности", и это является "свидетельством нравственного нездоровья общества".

Ранее Лукьянов говорил об "асоциальности" абортов. Между тем, в конце июня стало известно о планах Смольного отговаривать женщин от прерывания беременности.

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