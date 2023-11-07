Кравцов пожелал добавить рассказ о достижениях на выставке "Россия" в новый учебник

Информация о представленных на выставке "Россия" достижениях может появиться на страницах нового учебника обществознания, следует из слов министра просвещения Сергея Кравцова. Подготовка к новому изданию ведется в настоящее время.

"Мы приняли решение, сегодня готовится обновленный учебник обществознания и в целом те достижения, которые сегодня представлены на международной выставке "Россия", лягут в том числе в обновленный учебник обществознания", — приводит ТАСС слова Кравцова, сказанные на открытии экспозиции Минпросвещения в рамках выставки.

Министр объяснил подобное решение тем, что "нам есть чем гордиться". Также он анонсировал рассказы о выставке на уроках географии и истории, а заодно в рамках курса "Разговоры о важном".

В октябре соавтор нового учебника истории, ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал внести в текст правки из-за недовольства властей Чечни пассажем о репрессированных народах.

Во вторник стало известно, что полторы сотни учеников в Петербурге остались без учебников по математике.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ