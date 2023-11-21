Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение из-за коронавируса

Школьников не будут массово переводить на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом в России, об этом 21 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова.

По словам Кравцова, в некоторых регионах могут быть введены ограничения в виде, например, масочного режима, но при этом перевод школ на дистанционное обучение не планируется.

Напомним, что в Петербурге количество умерших от коронавируса сравнялось в Москвой. С 13 по 19 ноября в Петербурге зафиксировали 19 летальных исходов.

Фото: unsplash.com