Навальный в 23-й раз оказался в ШИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный в очередной раз оказался водворен в штрафной изолятор (ШИЗО), о чем говорится в его Telegram-канале. Нынешняя отправка стала 23-й по счету с момента появления политика в исправительной колонии № 6 в Мелехово.

"Постоянно в ШИЗО, конечно. Вот только что дали очередные 15 суток. 23-й раз, всего 266 дней", — говорится в опубликованном 21 ноября посте.

В тексте также говорится, что "по всем мыслимым и немыслимым законам" Навальный должен был покинуть колонию, в которой находится. "Суд давно прислал все документы, и положенные 10 дней прошли. В колонии строгого режима я находиться никак не могу", — развивает мысль автор поста.

Тот факт, что политик до сих пор находится на прежнем месте, в посте объясняется нежеланием следствия ездить "куда-нибудь в Сибирь" ради проведения следственных действий. Последние идут, по утверждению Навального, "каждый день".

В августе суд приговорил Навального к 19 годам особого режима по ряду статей Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма.

Фото: ЗАКС.Ру