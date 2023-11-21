Финляндия передумала закрывать границу с Россией

Власти Финляндии передумали полностью закрывать границу с Россией, сообщило местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию вице-канцлера юстиции Микко Пумалайнена.

В полученном газетой заявлении говорится, что чиновник исследовал проект решения, проект меморандума и конфиденциальный меморандум о закрытии границ на соответствие законодательству.

"Судя по документам, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения нет", — говорится в документе.

Пумалайнен усомнился в том, что представленные документы гарантируют возможность обращения за международной защитой, закрепленной законодательством Финляндии и ЕС, а также Европейской конвенцией по правам человека и другими нормами.

На прошлой неделе финские власти закрыли четыре пропускных пункта на восточной границе из-за наплыва мигрантов. Позже появились сообщения о том, что власти Суоми рассматривают возможность закрытия всех без исключения КПП.

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