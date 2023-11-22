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В МИД РФ готовы сотрудничать с Финляндией в вопросах разрешения ситуации на границе

фото ЗакС политика В МИД РФ готовы сотрудничать с Финляндией в вопросах разрешения ситуации на границе

Российский власти заявили о готовности работать с Финляндией в вопросе разрешения ситуации с беженцами на границе, об этом 22 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, пограничникам нужно провести консультации и обсудить все озабоченности и претензии финских властей. 

"Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил МИД РФ. Тогда в министерстве выразили протест по поводу закрытия Финляндией ряда пунктов пропуска на границе.

Фото: ЗАКС.Ру


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