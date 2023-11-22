На Матисовом острове продадут нежилое историческое здание

Российский аукционный дом по поручению "Почты России" организовал торги, на которых будет продано здание бывших конюшен Почтового двора. В последние десятилетия оно преимущественно занято автосервисом. Объект, не имеющий статуса памятника, располагается по адресу Матисов переулок, 4А, в так называемых "блоковских местах". Начальная стоимость сооружения составит 508,6 млн рублей. Лот состоит из здания мастерской, административной пристройки и земельного участка (площадь последнего - 9,1 тысяч кв. метров). Аукцион назначен на 18 декабря.

Бывшие конюшни и их потенциал в РАД сравнили с "Обводным двором": бывшей дореволюционной промзоной по соседству, превращенной в бизнес-парк.

"При этом, в силу более удачной локации, в непосредственной близости от основных туристических достопримечательностей Санкт-Петербурга, объект может быть реконструирован с учетом исторической составляющей, с использованием гения места и особой атмосферы Петербургской Коломны", - гласит комментарий представительницы РАД Елены Тарасовой.

История двухэтажного здания отсчитывается с 1890 года. После закрытия конюшен Почтового двора, с ранних советских времен в нем расположилась автомобильная мастерская. До лета 2028 года объект сдается в аренду различным компаниям. В РАД считают, что для покупателя это станет преимуществом: на время согласования проекта реконструкции владелец будет получать стабильную ежемесячную плату от контрагентов.

фото: РАД