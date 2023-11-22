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Новости 11:42

На Матисовом острове продадут нежилое историческое здание

фото ЗакС политика На Матисовом острове продадут нежилое историческое здание

Российский аукционный дом по поручению "Почты России" организовал торги, на которых будет продано здание бывших конюшен Почтового двора. В последние десятилетия оно преимущественно занято автосервисом. Объект, не имеющий статуса памятника, располагается по адресу Матисов переулок, 4А, в так называемых "блоковских местах". Начальная стоимость сооружения составит 508,6 млн рублей. Лот состоит из здания мастерской, административной пристройки и земельного участка (площадь последнего - 9,1 тысяч кв. метров). Аукцион назначен на 18 декабря.

Бывшие конюшни и их потенциал в РАД сравнили с "Обводным двором": бывшей дореволюционной промзоной по соседству, превращенной в бизнес-парк.

"При этом, в силу более удачной локации, в непосредственной близости от основных туристических достопримечательностей Санкт-Петербурга, объект может быть реконструирован с учетом исторической составляющей, с использованием гения места и особой атмосферы Петербургской Коломны", - гласит комментарий представительницы РАД Елены Тарасовой.

История двухэтажного здания отсчитывается с 1890 года. После закрытия конюшен Почтового двора, с ранних советских времен в нем расположилась автомобильная мастерская. До лета 2028 года объект сдается в аренду различным компаниям. В РАД считают, что для покупателя это станет преимуществом: на время согласования проекта реконструкции владелец будет получать стабильную ежемесячную плату от контрагентов.

фото: РАД


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