Парламент Петербурга в первом чтении принял законопроект о ЗНОП

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября рассмотрело в первом чтении инициативу о внесении изменений в закон "О зеленых насаждениях общего пользования", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно документу, в городе появится 62 новые территории ЗНОП городского значения, а также 330 зон местного значения.

Согласно законопроекту, количество ЗНОП в городе может увеличиться с 1978 до 2065. Исключены будут порядка десяти участков, которые планируют использовать для строительства соцобъектов или других нужд.

Документ был поддержан единогласно. Депутаты заявили, что намерены подать поправки ко второму чтению законопроекта. Например, о таких намерениях высказались представители фракции "Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко".

- По-прежнему не вполне ясны критерии, по которым ЗНОП переводятся в категорию местного значения или, наоборот, в категорию городского значения. Так, некоторые крупные территории, которые никак не "тянут" на местное значение, переводятся в него - например, участок в три гектара в Лисьем Носу. Как его будет содержать муниципалитет со своим бюджетом? Эту логику мне ККИ пока что не объяснил, - заявил депутат Борис Вишневский.

"Яблочник" намерен добиваться включения в ЗНОП сквера в Кузнечном переулке, на месте которого могут возвести музей Федора Достоевского. Также Вишневский упомянул Сад на Неве. На подготовку поправок решили выделить неделю.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об основных нововведениях новой версии закона о зеленых насаждениях.

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру