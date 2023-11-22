У Финского залива ЗАО "Балтийская жемчужина" построит новую набережную

В Красносельском районе Петербурга девелопер, построивший жилой комплекс "Балтийская жемчужина", исполнит свое последнее обязательство, взятое перед городом. Чиновники выдали компании разрешение на строительство набережной вдоль Финского залива, недалеко от ЖК. Новая дорога станет продолжением Балтийского бульвара, о чем пишет "Деловой Петербург". Речь идет о 630-метровом отрезке между улицей Адмирала Черокова и Дудергофским каналом.

Представители ЗАО "Балтийская жемчужина" подтвердили журналистам, что компания полностью берет расходы на себя, хотя в тексте выданного разрешения исполнителем работ формально значится КРТИ. По одной из версий, стоимость строительства составит около 300 млн рублей.

Набережная будет состоять из четырех автомобильных полос. В ходе прошлогоднего общественного обсуждения местные жители выступали за сужение магистрали, но своего не добились. Дорожное строительство возле "Балтийской жемчужины" встречает протесты уже несколько лет.

Фото: ЗАКС.Ру