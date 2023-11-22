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Новости 13:40

Песков прокомментировал слова Бастрыкина о государственной идеологии в Конституции РФ

фото ЗакС политика Песков прокомментировал слова Бастрыкина о государственной идеологии в Конституции РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о необходимости прописать в Конституции государственную идеологию, об этом 22 ноября пишут "РИА Новости".

"Какой-то позиции нет. Это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь уточнил, что на данный момент четкой позиции по данному заявлению нет. Президент Владимир Путин не давал никаких комментариев и решений по этому вопросу.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал прописать в Конституции РФ государственную идеологию, а также сформулировать цели российского общества.

Фото: kremlin.ru


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