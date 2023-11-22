Бастрыкин призвал прописать в Конституции государственную идеологию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции РФ нужно прописать государственную идеологию, об этом 22 ноября пишут "РИА Новости".

"Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции… мне кажется, это необходимо", – сказал Бастрыкин на конференции "Державинские чтения".

Кроме идеологии, по словам главы СК РФ, необходимо сформулировать цели общества в России. По его мнению, если закрепить в Конституции РФ идеологию, то уже не получится от нее "отмахнуться".

Фото: пресс-служба СК РФ