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Новости 14:11

В Ленобласти таможенники на границе изъяли почти 40 кг монет у граждан Эстонии

фото ЗакС политика В Ленобласти таможенники на границе изъяли почти 40 кг монет у граждан Эстонии

Российские таможенники нашли у двух граждан Эстонии на границе в Ленинградской области коробки со старинными монетами, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Граждане везли монеты в автомобиле. Пограничники обнаружили в машине две багажные сумки, которые полностью были набиты коробками с монетами. Всего было насчитано 1668 монет общим весом 38,5 килограмм.

Большинство монет имели пояснительные надписи и индивидуальные коробки. Сейчас они направлены на экспертизу, чтобы определить химический состав сплавов и культурную ценность монет.

Фото: пресс-служба СЗТУ


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