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Матвиенко поторопит депутатов с законопроектом о праве ЧОПов сбивать дроны

фото ЗакС политика Матвиенко поторопит депутатов с законопроектом о праве ЧОПов сбивать дроны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду выразила неудовлетворение сроками прохождения в Госдуме законопроекта, который наделяет сотрудников частных охранных предприятий правом сбивать беспилотники. Соответствующие поправки в законодательство о противодействии беспилотным летательным аппаратам были анонсированы еще в первой половине июля. В данном контексте Матвиенко прежде всего волнует охрана объектов теплоэнергетического комплекса.

"Я попрошу комитет по экономике и комитет по обороне, займитесь, пожалуйста, давайте побыстрее примем. Надо сбивать, конечно, надо обеспечивать безопасность", - приводит ее речь "Интерфакс".

Спикер констатировала, что технологический прогресс ушел далеко и что условный "охранник в буденовке с ружьем" сегодня фактически бессилен против атаки беспилотников. Защищаться от воздушной угрозы Матвиенко предлагает новейшими средствами.

Фото: ЗАКС.Ру


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Матвиенко Валентина Ивановна




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