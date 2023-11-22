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Новости 15:11

ЕС отправит в Финляндию 60 офицеров для охраны границы с Россией

фото ЗакС политика ЕС отправит в Финляндию 60 офицеров для охраны границы с Россией

Служба пограничной и береговой охраны Евросоюза (Frontex) отправит 60 офицеров в Финляндию для охраны границы с Россией, об этом 22 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова еврокомиссара по внутренним делам Евросоюза Илвы Йоханссон в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

Она отметила, что власти Финляндии сами обратились за помощью к Frontex. В ближайшее время офицеры окажутся в стране.

Кроме этого, она заявила, что на данный момент количество беженцев, которые просят убежище в Финляндии невелико, но угроза миграционного кризиса есть.

Напомним, что в МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с Финляндией в вопросах разрешения ситуации на границе. 

Фото: unsplash.com


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