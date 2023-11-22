МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 23 ноября

В четверг, 23 ноября, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают об усилении ветра и снега в этот день. Порывы ветра могут достигать 18 м/с, а также возможна метель.

Автомобилистов просят по возможности не садиться за руль, а пешеходов – сохранять повышенную бдительность.

Напомним, что 23 ноября в Петербурге действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Об том сообщили в администрации города.

Фото: ЗАКС.Ру