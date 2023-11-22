17-летнему петербуржцу запросили реальный срок из-за попыток поджечь военкоматы

Государственное обвинение запросило шесть лет воспитательной колонии для 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина, передает MR7 из 1-го Западного военного окружного суда. Арестованного в марте гимназиста обвиняют в попытках поджечь здания военкоматов в Кировске и в Красногвардейском районе Петербурга (ч. 1 ст. 205 УК).

"Своими действиями Балазейкин предал дядю, который погиб в ходе спецоперации", - заявил прокурор в ходе прений.

Несовершеннолетний заявил, что специально пытался реализовать задуманное ночью: чтобы никто не пострадал. По словам Балазейкина, он был уверен, что в такое время здания военкоматов пустуют.

Содержащийся в СИЗО юноша страдает врожденным заболеванием печени, которое за время, проведенное под арестом, стало прогрессировать. Летом ему пришлось пройти обследование в психиатрической больнице.

фото: Анна Мотовилова / MR7