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Новости 17:45

Суд в Петербурге отправил певца Шарлота в спецприемник

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил певца Шарлота в спецприемник

Прилетевший накануне в Петербург из Еревана певец Эдуард Шарлот проведет ближайшие 13 суток в спецприемнике. Так распорядился Ленинский районный суд, назначивший ему административный арест за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии правоохранителей и суда, в третьем часу ночи певец приставал к гражданам, активно жестикулировал и громко матерился. Замечания он, продолжая нарушать общественный порядок, игнорировал.

Описанные выше события, согласно протоколу, происходили по адресу набережная Обводного канала, 205. Примечательно, что в этом доме расположен отдел полиции № 77.

Появлению Шарлота в Петербурге предшествовало сожжение им российского паспорта, за которое исполнитель песен уже успел извиниться на камеру.

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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