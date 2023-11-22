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Новости 19:20

Рост цен на куриные яйца с начала года превысил 30%

фото ЗакС политика Рост цен на куриные яйца с начала года превысил 30%

Новейший отчет Росстата о недельной динамике потребительских цен отразил продолжающийся рост средней розничной цены на куриные яйца. За последнюю неделю он составил 4,51%, а с начала года - уже 30,91%.

Из всех товарных позиций сильнее подорожали за отчетный период только огурцы (+7,03%).

Замедлила свой рост в цене еще одна проблемная позиция - куриное мясо (+0,08%). С начала года оно в среднем подорожало на 30,16%.

Неделю назад гендиректор Росптицесоюза объяснила ситуацию с куриными яйцами на рынке сезонностью, а также повышением спроса. Последний, в свою очередь, продиктован тем, что яйца остаются одним из самых доступных источников животного белка для постоянного потребления.

фото: unsplash


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