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Калининградские депутаты ввели штрафы за склонение к абортам

фото ЗакС политика Калининградские депутаты ввели штрафы за склонение к абортам

Депутаты Заксобрания Калининградской области большинством голосов поддержали поправки в региональное законодательство, вводящие штрафы за склонение женщин к медицинскому прерыванию беременности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительного органа.

Нормативно-правовой акт вступит в силу сразу после его опубликования в СМИ. Побудительным мотивом для внесения инициативы стало выступление перед законотворцами регионального детского омбудсмена Ирины Ткаченко, которая обрисовала неблагополучную демографическую обстановку в области.

Склонением к аборту авторы документа предлагают считать уговоры и обман. Граждан за такое правонарушение будут штрафовать от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч и юрлиц - от тридцати до пятидесяти тысяч.

В последние недели российские официальные лица регулярно посвящают теме абортов свои публичные выступления. В некоторых регионах частные клиники перестали оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности, тогда как глава РПЦ хочет введения федерального запрета на аборты.

фото: zaksob39.ru


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