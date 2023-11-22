Калининградские депутаты ввели штрафы за склонение к абортам

Депутаты Заксобрания Калининградской области большинством голосов поддержали поправки в региональное законодательство, вводящие штрафы за склонение женщин к медицинскому прерыванию беременности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительного органа.

Нормативно-правовой акт вступит в силу сразу после его опубликования в СМИ. Побудительным мотивом для внесения инициативы стало выступление перед законотворцами регионального детского омбудсмена Ирины Ткаченко, которая обрисовала неблагополучную демографическую обстановку в области.

Склонением к аборту авторы документа предлагают считать уговоры и обман. Граждан за такое правонарушение будут штрафовать от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч и юрлиц - от тридцати до пятидесяти тысяч.

В последние недели российские официальные лица регулярно посвящают теме абортов свои публичные выступления. В некоторых регионах частные клиники перестали оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности, тогда как глава РПЦ хочет введения федерального запрета на аборты.

фото: zaksob39.ru