Из-за мигрантов в Финляндию в Мурманской области ввели режим повышенной готовности

В Мурманской области наблюдается рост числа иностранцев у КПП "Салла", об этом 23 ноября пишет в своем Telegram-канале губернатор области Андрей Чибис.

На данный момент у погранпункта, по словам губернатора, находится 400 беженцев, из которых пропустили в Финляндию только 50.

Также отмечается, что власти Мурманской области следят за недопуском нарушителей, на месте в особом режиме работают правоохранительные органы.

Напомним, что в Финляндии одобрили закрытие всех погранпереходов с Россией на восточной границе. Оставить хотят самый северный пункт – Райа Йосеппи.

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