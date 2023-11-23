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Новости 9:41

На Ростральных колоннах зажгут факелы в честь 300-летия СПбГУ

фото ЗакС политика На Ростральных колоннах зажгут факелы в честь 300-летия СПбГУ

В честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета на Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Юбилей отпразднуют 8 февраля 2024 года. К этому дню Петербург украсят символикой университета, например, на Дворцовом мосту появятся флаги СПбГУ. 

Также около зданий университета появятся тематические материалы о вузе, а корпуса внесут в карты для туристов. 

В 2024 году СПбГУ уделят особенное внимание – вуз станет отдельной площадкой в День города, а "Алые паруса" посвятят юбилею университета.

Фото: ЗАКС.Ру


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