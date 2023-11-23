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Новости 11:14

У Сенной площади закончили работы после прорыва трубы с горячей водой

фото ЗакС политика У Сенной площади закончили работы после прорыва трубы с горячей водой

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили работы по устранению прорыва трубы с горячей водой у Сенной площади в Адмиралтейском районе города, об этом 23 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ремонт закончили в 7:30 утра. Всего аварийные бригады заменили 3,5 метра участка трубопроводов, а также проверили остальные участки. К работам привлекли 27 специалистов.

Теплоснабжение ближайших домов работает в штатном режиме.

Напомним, что 22 ноября у Сенной площади образовалась пробка из-за прорыва трубы с горячей водой на Московском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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