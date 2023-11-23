Средняя зарплата петербуржца выросла за год на 6,8%

В сентябре 2023 года средняя номинальная зарплата петербуржца составила 90 926 рублей, об этом свидетельствуют опубликованные 22 ноября данные Петростата.

Согласно данным, заработная плата петербуржцев в сентябре 2023 года по сравнению с августом выросла на 2,7%, а с сентябрем 2022 года на 6,8%.

Средняя зарплата в Ленинградской области составила 64 973 рублей. В сравнении с августом зарплата жителей ЛО, наоборот, снизилась на 3%. Однако по сравнению с сентябре 2022 года она повысилась на 8,6%.

Напомним, что Петербург не попал в десятку городов с самыми большими заработными платами. Город обогнали северные регионы России и Москва.

Фото: ЗАКС.Ру