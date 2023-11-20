Петербург не попал в десятку регионов с наибольшими зарплатами

Петербург оказался за границами первой десятки рейтинга российских регионов по уровню заработных плат, опубликованного 20 ноября РИА "Новости". Город оказался на 11-й строчке списка.

Согласно приведенным данным, значение типовых зарплат в Петербурге колеблется в диапазоне от 42 тысяч до 96 тысяч рублей. Доля работающих горожан с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 23,9 %, а еще 4,2 % работников получают меньше 20 тысяч рублей в месяц.

Лидерами рейтинга стали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область. Москва разместилась на пятой позиции в списке. Худшие результаты показали Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

По итогам августа средняя зарплата в городе уменьшилась до 88 тысяч рублей, сообщил ранее Петростат. Вскоре после этого губернатор Александр Беглов пообещал, что в следующем году этот показатель превысит 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру