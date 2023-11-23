Активист Костров собирает команду для участия в муниципальных выборах

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров намерен собрать команду единомышленников для участия в муниципальных выборах 2024 года. Он собирается найти претендентов на все вакантные места в муниципалитетах Центрального района - это 90 мандатов. О своих политических амбициях Костров рассказал в социальной сети "ВКонтакте" 23 ноября.

Активист пишет, что разочаровался в местных муниципалах. В частности, он упрекает некоторых депутатов (имен он не называет) в том, что они не знакомы с повесткой в округе и проживают за границами муниципалитета.

"Главным мотивом деятельности нового состава депутатов должны стать исключительно интересы жителей района, а не задачи политических партий, бизнес-проекты коммерческих структур или вопросы личного обогащения бездушных сотрудников местных администраций и советов", - написал Костров.

Подготовкой к выборам займется общественный предвыборный штаб. В рядах кандидатов в кандидаты команды Кострова желают увидеть председателей ТСЖ и советов домов.

В беседе с ЗАКС.Ру Костров рассказал, что ему уже удалось привлечь 50 человек, которые заявили о готовности участвовать в выборах. Он добавил, что сторонники его движения будут идти на выборы как самовыдвиженцы, а также при поддержке зарегистрированных партий. Некоторые, по словам Кострова, уже заявили о предварительной готовности выдвинуть его соратников.

Бороться за мандаты Костров намерен в шести муниципалитетах: МО "Владимирский округ", МО "Дворцовый округ", МО №78 МО "Литейный округ", МО "Смольнинское"и МО "Лиговка-Ямская". Последние три находятся на грани роспуска из-за непроведения правомочных собраний.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как политические партии начали готовиться к грядущим муниципальным выборам.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру