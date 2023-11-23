Московский суд признал законными штрафы "Википедии" за неудаление фейков об СВО

Таганский суд Москвы признал законными четыре штрафа за отказ удалить статьи с ложной информацией об СВО в Украине в отношении Wikimedia Foundation, об этом 23 ноября пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Компании принадлежит русскоязычная версия платформы "Википедия". На сайте интернет-энциклопедии содержится статья об СВО, из-за которой компании назначили штраф.

Суд отклонил жалобы на все четыре решения мировых судей по административным протоколам по статье о неудалении владельцем информации (ст.13.41 КоАП РФ).

На данный момент "Википедии" назначено 13 штрафов в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру