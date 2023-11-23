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Новости 12:43

Московский суд признал законными штрафы "Википедии" за неудаление фейков об СВО

фото ЗакС политика Московский суд признал законными штрафы "Википедии" за неудаление фейков об СВО

Таганский суд Москвы признал законными четыре штрафа за отказ удалить статьи с ложной информацией об СВО в Украине в отношении Wikimedia Foundation, об этом 23 ноября пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Компании принадлежит русскоязычная версия платформы "Википедия". На сайте интернет-энциклопедии содержится статья об СВО, из-за которой компании назначили штраф.

Суд отклонил жалобы на все четыре решения мировых судей по административным протоколам по статье о неудалении владельцем информации (ст.13.41 КоАП РФ). 

На данный момент "Википедии" назначено 13 штрафов в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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