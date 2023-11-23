Милонов призвал смягчить правила парковки у остановок общественного транспорта

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов выступил с инициативой, расширяющей права автомобилистов. По его мнению, ныне действующие правила парковки возле остановок городского транспорта излишне строги. Они требуют соблюдения 15-метровой дистанции, которую водителям трудно высчитать на глаз, считает единоросс. К ошибившимся в расчетах автовладельцам, по оценке Милонова, применяются чрезмерно строгие санкции.

"Предлагаю сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси", - написал политик в своем Telegram-канале.

Милонов уверен, что пятиметровая дистанция не будет мешать автобусам и троллейбусам высаживать и набирать пассажиров. Свои законодательные предложения депутат направил в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Двумя месяцами ранее Милонов посетовал на высокую стоимость парковочного абонемента в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру