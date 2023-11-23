Прокуратура добилась освобождения акватории Финского залива от незаконного причала

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства в Финском заливе, об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством было установлено, что петербуржец в акватории Невской губы Финского залива разместил плавучий причал и сооружение, которое соединяет причал с берегом. При этом местный житель не имел документации, которая давала бы ему право на сооружение конструкций.

Кроме нарушения водного законодательства, мужчина использовал землю рядом с берегом для парковки автомобилей людей. С его причала перевозили пассажиров.

Прокурор района направил иск в суд с требованием освободить акваторию и землю. Требования были удовлетворены.

Фото: ЗАКС.Ру