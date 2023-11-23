Мизулина добилась задержания юной петербурженки, обругавшей участников СВО

Петербургские полицейские задержали девушку из Петербурга, которая ранее получила известность своими уничижительными и бранными высказываниями в адрес участников военной спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, "прославившая" блогера на прошлой неделе.

По сведениям общественницы, юную петербурженку могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Ранее Мизулина также обвинила видеоблогера в пропаганде наркотиков, понадеявшись, что петербургская полиция примет меры реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру