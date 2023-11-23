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Новости 14:27

Мизулина добилась задержания юной петербурженки, обругавшей участников СВО

фото ЗакС политика Мизулина добилась задержания юной петербурженки, обругавшей участников СВО

Петербургские полицейские задержали девушку из Петербурга, которая ранее получила известность своими уничижительными и бранными высказываниями в адрес участников военной спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, "прославившая" блогера на прошлой неделе.

По сведениям общественницы, юную петербурженку могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Ранее Мизулина также обвинила видеоблогера в пропаганде наркотиков, понадеявшись, что петербургская полиция примет меры реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру


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