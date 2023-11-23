Петербуржцу назначили 6 тысяч рублей штрафа за оскорбление сотрудников метро

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку после обращения сотрудников метро по факту оскорблений от петербуржца, об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре 33-летний петербуржец в вестибюле станции "Адмиралтейская" оскорбил двух сотрудников подземки.

В итоге прокуратура провела проверку, по материалам которой прокурор составил два протокола об административном правонарушении по статье об оскорблении (ч.1 ст.5.61 КоАП РФ).

Мужчину привлекли к ответственности, теперь ему нужно будет заплатить штраф 6 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру