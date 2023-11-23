Смольный не хочет распространять действие тарифа "60 минут" на проезд в метро

Курирующий транспортную сферу вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отрицательно ответил на предложение депутата Бориса Вишневского усовершенствовать пересадочный тариф "60 минут", пока действующий только в наземном общественном транспорте. "Яблочник" хотел, чтобы в течение часа за 54 рубля можно было бы проехать и под землей, и в условном автобусе.

По мнению Полякова, для совмещающих метро и наземный транспорт уже существует подходящий тариф "90 минут": за 78 рублей к поездке на метро можно прибавить неограниченное количество поездок по земле в течение полутора часов.

Вишневский, со своей стороны, отметил, что это менее экономный вариант. При этом, по его наблюдениям, многие горожане укладываются в один час, потраченный на сложносочиненный маршрут.

"Уверен в актуальности своего предложения", - добавил политик в своем Telegram-канале.

Депутат ЗакСа направит Полякову повторное обращение и при необходимости готов будет привлечь к проблеме внимание губернатора.

Фото: ЗАКС.Ру