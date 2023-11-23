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Новости 19:28

Google получила еще один многомиллионный штраф из-за "запрещенки"

фото ЗакС политика Google получила еще один многомиллионный штраф из-за "запрещенки"

Таганский суд Москвы вынес очередной крупный штраф американской IT-компании Google за неудаление информации, признанной в России запрещенной. Сумма взыскания составила 4 млн рублей, передает "Интерфакс". Его назначили в соответствии со ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Заседание было перенесено по просьбе ответчика.

Очередной протокол на компанию составил Роскомнадзор. Чиновники решили, что в Google на момент возбуждения административного дела были доступны фейковые сведения, касающиеся военной спецоперации на Украине, а также материалы, дискредитирующие ее участников.

Многомиллионные штрафы за одни и те же действия Google в России получает регулярно.

фото: pixabay


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