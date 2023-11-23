Зимой в Петербурге будет доступно более двух сотен ледяных катков

Для зимнего сезона петербургское правительство организовало работу 228 ледяных катков, о чем в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Полностью свободными для посещения из них будут 164 ледяных арены. Это означает, что в их пределах сыграть в хоккей или прокатиться на коньках все желающие смогут бесплатно.

Помимо этого, в парках будет функционировать 71 лыжная трасса.

Самые первые катки из списка откроются 1 декабря. О шести наиболее крупных площадках Пиотровский рассказал чуть подробнее.

фото: Пиотровский Online / Telegram