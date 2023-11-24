Петербургский предприниматель получил условный срок по делу о даче взяток

Смольнинский районный суд огласил приговор предпринимателю Михаилу Зотовичу по делу о даче взяток в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). По сообщенитю объединенной пресс-службы судов Петербурга, бизнесмен получил условный срок и штраф.

Как установил суд, в марте 2020 года Зотович договорился с бывшей тогда сотрудницей Жилищного агентства Адмиралтейского района Галиной Масленниковой о предоставлении ему в пользование нежилого помещения за взятку. Также чиновница должна была отказаться от контроля за состоянием передаваемых помещений и информировать бизнесмена о возможных проверках.

Всего с июля 2020 по конце октября 2022 года Зотович передал Масленниковой 360 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к четырем годам условного срока с выплатой штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Дело против Масленниковой рассматривает тот же Смольнинский районный суд. Ей инкриминируется предоставление за деньги помещений, находящихся в собственности города. Общая сумма полученных средств может превышать 1,6 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру