Смольнинский суд зарегистрировал дело о взятках в отношении сотрудницы жилотдела Адмиралтейского района

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-главы сектора по работе с договорами Жилищного агентства Адмиралтейского района Галины Масленниковой. Ее обвиняют в получении взяток за незаконные действия (бездействие) в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год Масленникова достигла соглашения с неким знакомым о предоставлении ему нежилых помещений, находящихся в собственности города, в обмен на деньги. Договоренность допускала возможность передачи помещений третьим лицам, также чиновница обещала не проводить осмотры этой недвижимости. К поиску возможных арендаторов партнер Масленниковой подключил еще одного человека, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Всего в период с марта 2020 по январь 2023 года Масленникова "неоднократно, на системной основе, лично" получила от партнера более 608 тысяч рублей за сдачу недвижимости по 17 адресам. "Также она совершила ряд аналогичных преступлений, где получила взятки на суммы: 148 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, 227,5 тысяч рублей, 360 тысяч рублей, 125 тысяч рублей", — отметили в судебной пресс-службе.

Таким образом, общая сумма полученных средств превысила 1,6 миллиона рублей.

Еще одно дело против Масленниковой находится на рассмотрении Дзержинского суда Петербурга.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против чиновницы. Сама Масленникова в январе решением Октябрьского суда была отправлена под домашний арест.

Накануне суд приговорил к сроку в колонии строгого режима двух бывших сотрудников комитета по образованию Ленобласти по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Фото: ЗАКС.Ру