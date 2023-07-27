Суд отправил в колонию строгого режима экс-зампреда комитета по образованию Ленобласти

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам двух бывших сотрудников комитета по образованию правительства Ленобласти, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Максим Огарков, занимавший должность зампреда комитета, получил пять лет и два месяца колонии строгого режима. Максим Голованов, работавший начальником отдела профессионального образования, получил пять с половиной лет колонии строгого режима. Фигурантов осудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Год назад фигурантов задержали сотрудники ФСБ. Следствие и суд установили, что в 2021 году фигуранты вступили в сговор и предложили директору ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум" коррупционную сделку. От директора они потребовали взятку за гарантированное предоставление субсидии на ремонт его учреждения. Сначала размер взятки был установлен на уровне 6 млн рублей, впоследствии его снизили до 4 млн. Услуга сотрудников комитета состояла в нарушении положенной процедуры предоставления субсидии. Взятка передавалась частями. После передачи 480 тысяч рублей начальник техникума обратился к правоохранителям. В дальнейшем деньги передавались уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

На суде Огарков и Голованов признали свою вину.

Фото: ЗАКС.Ру