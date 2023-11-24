Суд в Коми оставил без изменений приговор экс-чиновнику по делу о хищении из фонда "Патриот"

Верховный суд Республики Коми оставил в силе приговор бывшему руководителю администрации главы региона Михаилу Порядину, сообщил 24 ноября ТАСС. Аналогичное решение было вынесено в отношении бывшего гендиректора фонда "Патриот" Николая Игнатьева, а вот политтехнологу Максиму Минееву на полгода снизили ранее назначенный срок лишения свободы.

"Назначить Минееву окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима со штрафом в 350 тысяч рублей. В остальной части приговор в отношении Минеева, Порядина и Игнатьева оставлен без изменений", — огласила решение судья.

В минувшем мае суд признал Порядина виновным в хищении 200 миллионов рублей из благотворительного фонда "Патриот" и приговорил к 8,5 годам колонии и выплате 500 тысяч рублей штрафа. В рамках разбирательства также были осуждены Минеев и Игнатьев. Первого приговорили к пяти годам колонии, второго — к 5,5 годам.

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