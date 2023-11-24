Мишустин поручил проработать проекты развития городских электричек

Три министерства должны будут совместно с РЖД проработать вопрос развития городских электричек в России на период до 2030 года, поручил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам состоявшейся сессии по развитию инфраструктуры. Предполагается, что это позволит модернизировать сложившуюся транспортную инфраструктуру.

"С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года", — сообщили 24 ноября в пресс-службе правительства.

В качестве крайнего срока выполнения поручения указано 1 декабря.

Ранее стало известно о планах Смольного не поднимать в Петербурге тарифы на проезд в общественном транспорте в 2024 году.

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