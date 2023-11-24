Бастрыкин потребовал доложить о драке петербуржца с детьми в метро

Конфликт между взрослым пассажиром петербургского метро и тремя детьми привлек к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 24 ноября в пресс-службе ведомства. Председатель СК затребовал доложить о произошедшем.

Информация о драке в подземке появилась накануне. Как сообщала "Фонтанка", гражданин повздорил с тремя несовершеннолетними утром 23 ноября на станции "Площадь Александра Невского — 1" и ударил одного из оппонентов ногой. Позже у 12-летнего подростка диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника. Причины инцидента не сообщались.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин поручил подчиненным добиться передачи из ведения МВД дела об ограблении пенсионерки в Петербурге.

Фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте