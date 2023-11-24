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Новости 12:11

В Петербурге создали антивейп-датчик, распознающий примеси в воздухе

фото ЗакС политика В Петербурге создали антивейп-датчик, распознающий примеси в воздухе

Специалисты из Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали антивейп-систему, об этом 24 ноября пишут "Известия" со ссылкой на создателей.

Внутри прибора установлена система анализа воздуха, которая определяет примеси, а особенно глицерин и пропиленгликоль, которые есть в жидкостях для электронных сигарет.

Первыми пользователями устройств станут школы и вузы. Прибор работает через Wi-Fi. 

На данный момент прибор уже тестируют в одной из петербургских гимназий. Разработчики проверяют, верно ли устройство определяет примеси.

Напомним, что торговцы электронными сигаретами предложили штрафовать родителей детей-курильщиков

Фото: unsplash.com


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