В Петербурге создали антивейп-датчик, распознающий примеси в воздухе

Специалисты из Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали антивейп-систему, об этом 24 ноября пишут "Известия" со ссылкой на создателей.

Внутри прибора установлена система анализа воздуха, которая определяет примеси, а особенно глицерин и пропиленгликоль, которые есть в жидкостях для электронных сигарет.

Первыми пользователями устройств станут школы и вузы. Прибор работает через Wi-Fi.

На данный момент прибор уже тестируют в одной из петербургских гимназий. Разработчики проверяют, верно ли устройство определяет примеси.

Напомним, что торговцы электронными сигаретами предложили штрафовать родителей детей-курильщиков.

Фото: unsplash.com