Торговцы вейпами предложили штрафовать родителей несовершеннолетних курильщиков

Три депутата Госдумы получили обращение Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) с предложением установить штрафы для родителей курящих детей, сообщили 10 ноября "Ведомости". Письма получили спикер Вячеслав Володин, его заместитель Петр Толстой и глава комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Авторы обращения находят нужным расширить действие статьи о наказании за потребление несовершеннолетними алкоголя и запрещенных препаратов (ст. 20.22 КоАП РФ). По их мнению, в нее следует включить и ответственность родителей за курение их детей.

Наказание по упомянутой статье предусматривает наложение штрафов в размере от полутора до двух тысяч рублей.

В Госдуме подтвердили факт получения письма. Обращение перенаправлено на рассмотрение главе комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

В беседе с изданием Толстой выразил сомнения в том, что следует штрафовать "кого-то кроме тех, кто продает вейпы детям". Метелев заявил, что не станет поддерживать инициативу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить контроль за продажей вейпов в России.

Фото: ЗАКС.Ру