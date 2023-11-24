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Пулковская таможня добилась признания иконы со склада бесхозяйственным товаром

фото ЗакС политика Пулковская таможня добилась признания иконы со склада бесхозяйственным товаром

Пулковская таможня добилась признания иконы "Богоматерь Владимирская" бесхозяйственным имуществом, рассказали 24 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Более двух десятков лет перед этим изображение находилось на складе временного хранения ведомства.

Гражданское дело рассматривал Московский районный суд. Таможня добивалась признания иконы бесхозяйственным предметом и обращения ее в федеральную собственность с передачей управлению Минкульта по Северо-Западному федеральному округу.

Сама икона была принята на хранение сотрудником Пулковской таможни еще в 2001 году. Ее передала убывающая из России гражданка Германии. Гораздо позже, в 2020 году, проведенная экспертиза установила, что икона имеет художественную, историческую и культурную ценность.

Вплоть до судебного разбирательства, а равно и во время производства по делу, никто не заявлял прав на икону. "С учетом того, что с момента помещения товара на склад прошло более года, до настоящего времени он не был востребован, суд пришел к выводу, что собственник отказался от своего права собственности на данный движимый товар", — рассказали в судебной пресс-службе.

По итогу разбирательства суд удовлетворил просьбу таможни и передал икону в Минкульт для последующего с ней распоряжения.

Ранее Пулковская таможня изъяла при пересылке из Финляндии две запрещенные в России книги.

Фото: ЗАКС.Ру


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