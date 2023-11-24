Пулковская таможня добилась признания иконы со склада бесхозяйственным товаром

Пулковская таможня добилась признания иконы "Богоматерь Владимирская" бесхозяйственным имуществом, рассказали 24 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Более двух десятков лет перед этим изображение находилось на складе временного хранения ведомства.

Гражданское дело рассматривал Московский районный суд. Таможня добивалась признания иконы бесхозяйственным предметом и обращения ее в федеральную собственность с передачей управлению Минкульта по Северо-Западному федеральному округу.

Сама икона была принята на хранение сотрудником Пулковской таможни еще в 2001 году. Ее передала убывающая из России гражданка Германии. Гораздо позже, в 2020 году, проведенная экспертиза установила, что икона имеет художественную, историческую и культурную ценность.

Вплоть до судебного разбирательства, а равно и во время производства по делу, никто не заявлял прав на икону. "С учетом того, что с момента помещения товара на склад прошло более года, до настоящего времени он не был востребован, суд пришел к выводу, что собственник отказался от своего права собственности на данный движимый товар", — рассказали в судебной пресс-службе.

По итогу разбирательства суд удовлетворил просьбу таможни и передал икону в Минкульт для последующего с ней распоряжения.

Ранее Пулковская таможня изъяла при пересылке из Финляндии две запрещенные в России книги.

Фото: ЗАКС.Ру