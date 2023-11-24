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Новости 13:11

В Невском районе сотруднице полиции подарили гранату

фото ЗакС политика В Невском районе сотруднице полиции подарили гранату

Сотруднице полиции Невского района Петербурга пришел подарок в виде гранаты от подозреваемого по одному из дел в производстве женщины, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Майор полиции вечером в среду, 22 ноября, получила сообщение от мужчины вместе с фото праздничного пакета. Женщина должна была забрать гранату с работы.

В итоге следователь рассказала о "подарке" коллегам, которые проверили окрестности отдела полиции на улице Дыбенко. Правоохранителями был обнаружен пакет у ворот, в котором лежал предмет, похожий на Ф-1.

Однако взрывотехники проверили его и признали неопасным. Теперь дарителя подарка ищет полиция.

Фото: ЗАКС.Ру


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